Diese 7 Tipps heben sofort unsere Laune

Manchmal reicht es schon, wenn der Kaffee am Morgen wässrig aus der Maschine fliesst, das Frühstücksmüsli unerwartet leer ist oder einfach nur das Lieblingsshirt in der Wäsche liegt: Wir würden uns am liebsten auf den Boden werfen und weinen. First World Problems? Aber so was von. Trotzdem ist der Tag dann schnell gelaufen und nein, ein «jetzt stell dich mal nicht so an» macht es nicht besser. Was stattdessen hilft? Die Erkenntnis, dass ihr selbst über eure Laune entscheiden könnt – und unsere sieben Tipps gegen schlechte Tage.