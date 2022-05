Jungfrau

Die Jungfrau ist durch und durch perfektionistisch veranlagt. Das bedeutet, dass Menschen, die zwischen dem 24. August und 23. September ihren Geburtstag feiern, immer wollen, dass alles genau so verläuft, wie sie es in ihrem Kopf durchgespielt haben. Dass es aber nicht immer nach ihrer Nase gehen und alles glatt laufen kann, blendet die Jungfrau aus. Auch ist dieses Sternzeichen neuen Dingen und Menschen gegenüber erst einmal sehr kritisch, was zur Folge hat, dass die Jungfrau nur schwer vertrauen und Verantwortung abgeben kann.