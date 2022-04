Dieses Reiseziel passt zum jeweiligen Sternzeichen

Jungfrau (24.8 bis 23.9)

Die Liebe zur Ordnung geht bei der Jungfrau auch auf Reisen nicht verloren. Sie weiss gern, was sie am jeweiligen Tag erwartet und plant ihre Tage deshalb auch in den Ferien genau – nur so kann sie die Reise in vollen Zügen auskosten. Ihr liebster Reise-Typ: die Städtereise. Als Nächstes zieht es die Jungfrau nach Amsterdam. Mit seinen zahlreichen Sehenswürdigkeiten gibt es hier bestimmt jeden Tag etwas zu planen.