Diese Saison tanzen wir im Federkleid

Gekonnt liefert uns das flauschige Material diese Saison eine Abwechslung zu all dem Samt, Lurex und (gähn) den Pailletten der unzähligen vorherigen Feiertage. Zu schön, um wahr zu sein? Für diejenigen, denen das Tierwohl am Herzen liegt, wohl schon. Das Gefieder, das meist vom Marabu stammt, ist in der Regel nämlich nicht gerade ethisch korrekt bezogen. Deswegen auf den lustigen Trend verzichten? Nicht unbedingt. Weil Vögel Freunde sind, ploppen immer mehr Labels, wie Natalie and Alanna aus dem Boden, die sich auf nachhaltige oder künstliche Federproduktion spezialisieren.