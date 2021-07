Die Geschichte in Kürze

Die beiden heiraten 1973. Leben den Luxus in vollem Ausmass. Sie sind Eltern zweier Töchter und omnipräsent in der Presse. Patrizia Reggiani ist fester Bestandteil der italienischen High Society. Maurizio Gucci soll ein wirtschaftlicher Egoist gewesen sein – seine geerbten Anteile des Familienunternehmens verkaufte er an eine Investmentgesellschaft.



Er verliebt sich in eine Jüngere. Die Ehe zerbricht, es folgt die Scheidung. Sie engagiert einen Auftragskiller. Maurizio Gucci wird 1995 im Alter von 45 in seinem Büro in Mailand erschossen. Patrizia Reggiani wird später für den Mord verantwortlich gemacht und zu 29 Jahren Haft verurteilt. Bereits nach 18 Jahren kommt sie frei.