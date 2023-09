Der automatisierte Griff zum Stift rechts von euch, der Gang zur Kaffeemaschine, den ihr auch im Dunkeln locker meistern würdet – geht es euch wie uns, dann verbringt ihr einen Grossteil eurer Zeit in einem Büro. Das ist ziemlich oft gar nicht so schlecht: Es regnet und stürmt nicht, man hat seine Kollegen um sich und der oben erwähnte Kaffee liegt in vielen Fällen für lau drin. Allerdings scheint der Schreibtisch ein echter Beauty-Killer zu sein, denn so frisch wir auch ankommen: Geht es nach Hause, wars das mit dem Glow.