Vor allem weiblich und heimlich

Die meisten verschweigen es. Die meisten sind weiblich. Jacobs trendet dagegen, kommuniziert dass er nicht natürlich faltenfrei ist. Überraschen tut seine Offenheit nicht. Er war schon immer radikal transparent. «Ja, ich machte einen Entzug. Ja, ich war Heroinabhängig. Ja, ich hatte Orgien. Ja, meine Mutter war in der Psychiatrie. Ja, ich gehe zum Dermatologen und benutze Filler. Come for me now» (via Ssense). In anderen Worten kümmert ihn das Gerede von anderen Leuten kaum. Prinzipiell eine gute Einstellung. Den Rest kann man finden wie man mag (ist ihm eh egal).