Gillian Anderson trägt keine BHs mehr – ok… ?

Gillian Anderson trägt keinen BH mehr. Eröffnet die Schauspielerin in ihrem ersten Instagram-Live, das sie vor kurzem hostete. 30 Minuten lang beantwortete sie einige Fragen zu «The Crown», viele zu ihrem Hund (er heisst Stella), ein paar zu ihren Kindern (so wenig, dass wir deren Namen schon wieder vergessen haben) und erzählt eben: Sie hat BHs abgeschworen. Wir scherzen natürlich! Die Kinder heissen Piper, Oscar und Felix. Aber zurück zu #NoBra.