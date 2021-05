Diese Basics shoppen wir in der Männerabteilung

3. T-Shirts

Wie, ihr schlaft in grossen T-Shirts? Raus aus den Federn! Männer-Shirts haben meist den viel besseren Schnitt als ihre Damen-Pendants und sind zudem oft noch günstiger – das alte Rasierer-Phänomen … Wer es gut geschnitten, aber nicht ganz so oversized mag, kann natürlich trotzdem in Grösse XS oder S zuschlagen. Legt euch am besten nicht nur Basic-Shirts in Schwarz und Weiss, sondern gleich in sämtlichen Farben des Glacé-Spektrums zu (Pistazien-Grün, Blaubeer-Lila). Der Sommer liebt Pastelltöne!