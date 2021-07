9 Hotels, die durch einen privaten Seezugang bestechen

Es folgt eine lichtgetränkte (sorry: lange) Liebeserklärung: Auf einer von der Sonne verwöhnten Landzunge neben dem pittoresken Dörfchen Torno, unweit des italienischen Städtchens Como, thront tatsächlich «la più bella cosa» – ein Design- und Botanik-Traum, in dessen Suiten man Walzer tanzen könnte. Egal wo man im Il Sereno sitzt, liegt oder staunend steht, man hat ihn stets im Blick – den tiefblauen Lago di Como. Das war Teil des Konzept von Architektin Patricia Urquiola, die mit diesem Anwesen am Ostufer eine üppig bewachsene Oase geschaffen hat, die frisch und neu auf einem alten Gemäuer hockt. Der Weg zum Hotel führt an schwer-behängten Zitronenbäumen vorbei, den türkisen Infinity-Pool passierend, um dann in wolkenweichen Betten zwischen Designklassikern und mit, klar, Lake-View zu enden.

Gegessen wird im altehrwürdigen Fundament des Hauses, im Gewölbe des Restaurants Berton Al Lago des Mailänder Starkochs Andrea Berton. Die experimentelle Küche von Chefkoch Raffaele Lenzi ist regional und saisonal und die Zutaten sind nicht selten direkt aus seinem Garten gepflückt. So bekommt man schon mal Verwunderliches wie Wasabi-Marshmallows mit Apfel-Kombucha serviert, das einen vor geschmacklicher Euphorie fast durch die steinernen Rundbögen in den See purzeln lässt.

Meine persönlichen Highlights: Der Thunfischsalat als Snack zwischendurch ist eine «emozione per sempre». Das Team scherzt, als wäre man in einer familiengeführten Pension zu Gast. Und: Die auf Hochglanz polierten Boote, die am hoteleigenen Steg schaukeln, darf man für einen Besuch bei George Clooney auf dem Wasserweg nutzen. Will die Polizei einen Führerschein sehen, dann nur, um zu flirten. Und falls es mal regnet, liegt in den ehemaligen Bootsgaragen ein Private-Spa versteckt. Dann sitzt man mit Tee im Jacuzzi, während unter einem der See gurgelnd an die verwitternden Mauern peitscht.

Man kann dieses Juwel nicht anders verlassen als «sereno» – heiter.

Linda Leitner, Co-Leitung Lifestyle