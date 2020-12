Ganz vorsichtig

Erste Impfungen – diese Bilder bedeuten … Hoffnung?

In den USA und in Grossbritannien haben die Impfungen begonnen. Bei uns wurde am vergangenen Freitag ebenfalls grünes Licht für Pfizer/BioNTech erteilt. Auch in der Schweiz geht es los. Die wichtigsten Fakten dazu und zur Hoffnung.