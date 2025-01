Sichtbar wird dies jeweils in der Kult-Liste der 100 schönsten Schweizerinnen und Schweizer der Glückspost. Während Mona Vetsch (49) und Marco Odermatt (27) die letztjährige Liste anführen, spielten sie im vergangenen Vierteljahrhundert am öftesten vorne mit: Francine Jordi (47) und Roger Federer (43). Sie alle entsprechen weder dem auf jugendlich getrimmten Schönheitsideal der Modewelt noch dem ästhetischen Perfektionismus von allgegenwärtigen KI-Bildern. Was also macht diese Menschen so attraktiv? Und was bringt ihnen ihre Schönheit im Alltag? Psychoanalytikerin und Schönheitsexpertin Prof. Ada Borkenhagen kennt die Antwort.