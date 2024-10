1. Was würde es brauchen, um mit meinem jetzigen Job glücklich zu sein?

Nein, die Antwort auf diese Frage muss nicht realistisch sein und es geht auch nicht darum, euch doch noch zum Bleiben zu bewegen. Wer sich vor der Kündigung aber nicht klar darüber wird, was ihm eigentlich fehlt und was er will, läuft Gefahr, schnell wieder am gleichen Punkt zu landen. Nur eben in einem anderen Job.