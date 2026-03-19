Frei machen, wenn das Haustier stirbt?

«Ich bitte euch um Geduld, jetzt da 2020 vor der Tür steht und ihr auf das neue Album wartet. Ich habe meinen Freund verloren und brauche etwas Zeit, um wieder das Gute zu sehen, damit ich dieses Projekt für euch fertigstellen kann.»

Übertrieben? Nicht, wenn man mich fragt! Würde Marty sterben, ich würde auch nicht arbeiten können. Oder wollen. Er ist jetzt ein Familienmitglied. Zwar kein menschliches, das ist mir schon klar, aber ist Trauer deshalb nicht erlaubt? Der Verlust weniger schlimm? Ob ich mir aber «einfach so» einige Tage zur Verarbeitung dieser Gefühle nehmen dürfte, ist noch mal eine ganz andere Frage. Vermutlich nicht. Das Gesetz ist schon bei echten Familienmitgliedern, denen mit nur zwei Beinen und deutlich weniger Haaren, eher schwammig. Ein bis drei Tage stehen einem Hinterbliebenen da zu, das kommt ganz auf den Verwandtschaftsgrad und das Unternehmen an, in dem man arbeitet.