Experte rät: Nicht zu viel vornehmen

Freizeitstress im Sommer? «Zu viel des Guten nimmt einem die Luft»

Viele freuen sich im Sommer auf ihre Freunde, Grillen am See und Freizeitaktivitäten in der Natur. Die Erholung kommt dabei oft zu kurz. Wer sich bei all den Terminen gestresst fühlt, kann folgende Experten-Tipps beherzigen.