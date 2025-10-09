Wehleidig oder echt krank?

Hypochondrie bezeichnet die zwanghafte und irrationale Angst, eine schwere Krankheit zu haben. Die tatsächlichen oder eingebildeten Symptome beunruhigen die Betroffenen im Alltag so sehr, dass sie oft mehrere Ärzte aufsuchen, da sie die Diagnose anzweifeln, selbst wenn die medizinischen Tests negativ sind und die Ärztin ihnen versichert, dass sie gesund sind. Eine hypochondrische Person befürchtet, dass der Arzt sie nicht ernst nimmt, die Beschwerden verharmlost oder etwas übersehen hat. Selbst wenn die Ärztin körperliche Erkrankungen ausschliesst, verschwindet die «Krankheitsangst» nicht.