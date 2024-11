In Filmen ist es gang und gäbe, mit dem Satz «Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende» ein märchenhaftes Happy End zu krönen. Aber ob das der Schönen und dem Biest tatsächlich gelungen ist? Nobody knows. Und weil es niemand weiss, bleibt man an besagtem Satz hängen und verspürt unbewusst den Druck, ebenso leben zu können – glücklich bis ans Ende. Paradox also, dass man in einer Situation, in der man den Satz ehrlich aussprechen könnte, eben diese zu hinterfragen beginnt.