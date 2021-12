Die wichtigen Fragen

Kann Peloton «Sex and the City» verklagen?

Ein stationäres Fahrrad von Peloton spielte eine zentrale Rolle im «Sex and the City»-Revival «And Just Like That». Und wurde einem der Hauptfiguren zum Verhängnis. Im echten Leben fiel darum nach der Premiere der Aktienkurs des Fitnessherstellers. Was bisher geschah (in der Serie und IRL) und wie es weiterging.