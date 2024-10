Das heisst, man kann sich selbst in die richtige Richtung schubsen?

Das Wichtigste ist, sich keinesfalls darauf einzuschiessen, was nicht da ist – sondern sich auf das zu konzentrieren, was da ist. Der Mensch ist gerade in der heutigen Zeit im Modus der Selbstoptimierung – das Gleiche gilt für die Optimierung des Gegenübers. Vielleicht ist da ein potenzieller Partner, bei dem 80% stimmen, aber wir sehen nur das, was besser sein könnte.

Es gilt, zu erforschen: Was ist Gutes da? Wie kann man da mehr rausholen und an den Dingen, die nerven, wachsen? Man muss sich fragen: Was hat das, was ir an dem anderen nicht passt, eigentlich mit mir zu tun? Angenommen Person A ist stark leistungsorientiert und Person B arbeitet nicht mit derselben Überzeugung, dann könnte Person A diese Einstellung an Person B total unsexy finden. Aber das Problem ist lediglich die Leistungsorientierung von Person A – kann also Person A nicht etwas ändern, damit es passt?

Ausserdem ist es hilfreich, Dinge miteinander zu unternehmen und Erfahrungen zu machen, die zusammenschweissen. Man muss sich ja nicht immer nur im Restaurant treffen und vielleicht ist die angesagte Bar nicht das ideale Setting, um so richtig aufzublühen? Verschiedene Situationen und Orte helfen, den andern kennenzulernen.