Joggen, Zeichnen, Kochen oder Lesen – je älter wir, desto kürzer scheinen persönliche Interessen und Hobbys zu kommen. Erwachsene konzentrieren sich häufig stark auf ihren Job und nutzen ihre Freizeit eher, um abzuschalten, als sich sportlich oder kreativ auszuleben. Jedoch sollten wir unsere Interessen deshalb nicht zu kurz kommen lassen. Im Gegenteil – in letzter Zeit kursiert vermehrt die Meinung, Menschen sollten drei verschiedenen Hobbys nachgehen. Das steckt hinter der sogenannten «Three Hobbies Theory» und so passen wir sie am besten auf uns selbst an.