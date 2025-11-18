Luzides Träumen: Wie kann man im Schlaf wach sein?

3. Reality Checks durchführen

Hier geht es darum, dass ihr euch eine Art Tick im Alltag zur Routine macht, um ihn dann auch im Traum zu tun. Diese Ticks (oder eben Reality Checks) sollten die Gesetze der Physik ausser Kraft setzen. Zugegeben, das klingt noch etwas abwegig. Ein einfaches Beispiel: Haltet euch mehrmals täglich die Nase zu und «versucht», zu atmen. Ja, das geht natürlich nicht. Aber der Clou dabei ist, dass ihr es irgendwann auch im Traum tut und darin eben sogar mit zugehaltener Nase atmen könnt und so realisiert, dass ihr am Träumen seid. Eine Uhr anzuschauen ist ein weiterer Check. Im Traum laufen die Zeiger nämlich nicht im üblichen Tempo, sondern viel zu schnell oder wirr durcheinander. Das lässt einen wieder realisieren, dass man träumt.