3. Frühstück rein

Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen: Kohlenhydrate machen glücklich. Essen im Allgemeinen auch. Deswegen ist das Frühstück (in Form von Haferflocken, Konfi-Brötli oder ab und mal Kuchen) ein super Weg, um am Morgen freudig in den Tag zu starten. Das Allegheny College im US-Bundesstaat Pennsylvania hat in einer Studie ausserdem herausgefunden, dass Omega-3-Fettsäuren in Form von Walnüssen, Leinsamen oder Fisch (eben eher was fürs Brötli dann) am Morgen die Stimmung heben. Damit die gute Laune nicht von der blossen Tatsache, dass die Mahlzeit noch zubereitet werden muss, zunichte gemacht wird, empfehlen wir dringend: vorbereiten.