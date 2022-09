Siebte Phase: Absteigender Mond

«Was geerntet werden kann, muss erst einmal angepflanzt werden. Das geschieht in der zweiten Jahreshälfte: also von 21. Juni bis 21. Dezember. Die Säfte von Pflanzen, Bäumen und Kräutern ziehen in dieser Zeit nach unten in den Boden. Was ausgepflanzt wird, wurzelt kräftig in der Erde. Die Schüssel ist auf den Kopf gestellt: ihre nach unten zeigenden Spitzen dienen als Harke.»