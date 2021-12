Monica Bellucci fürchtet sich nicht davor, älter zu werden. Dem ewigen Jugendwahn nachzueifern, sei nichts für die Schauspielerin. Sie bevorzuge es, «auf friedliche Weise alt zu werden», wie sie im Interview mit The Sunday Times verrät. «Es gibt so viele Frauen, die sich frei fühlen, auf andere Art und Weise alt zu werden», so die Italienerin. Sie betrachte das Altern lieber «sachlich». Auch mit Sport und Diäten nimmt es Bellucci offenbar gelassen.