Die Demütigung des Alters, sie ist in Zeiten des Jugendwahns schmerzhafter denn je. Jugendlichkeit gleich Schönheit. Graue Haare passen da nicht ins Bild. Als das 10-Episoden-lange Revival «And Just Like That…» der HBO-Serie «Sex And The City» angekündigt wurde, fragten sich einige, warum die Produktion nach all den Jahren zurückkehrt. Sie ist in die Jahre gekommen. Und mit ihr auch die Darstellerinnen. Sie sind älter geworden – zwei Jahrzehnte nach der Erstausstrahlung des Ursprungs.