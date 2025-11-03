Pause machen kann man lernen

Es geht auch kleiner: Allein die Gedanken schweifen zu lassen und in die Leere zu blicken, löst im Gehirn einen Ruhemoment aus. Studien haben gezeigt, dass das Gehirn in diesen Momenten in eine langsame Wellenaktivität verfällt, die der von Schlafphasen ähnelt. Es beginnt, die Eindrücke des Tages im Unterbewusstsein zu verarbeiten, und schafft so wieder Raum für Kreativität und Gedächtnisleistung.