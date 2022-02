Solidaritätsbekundungen an der Fashion Week

Politik in der Mode – notwendig oder scheinheilig?

Wie der Name schon sagt: Die Fashion Weeks stehen im Zeichen der Mode. Abseits der Laufstege sah man in dieser Saison jedoch auch andere Botschaften – solche, die nicht nur kommende Street-Style-Trends betrafen. Besucher*innen hielten die Ukraine-Flagge hoch, Schilder mit der Aufschrift «No War» – und machten sich anschliessend auf zu den Präsentationen von Versace oder Prada. Ist es ein Paradox in diesem Luxus-Umfeld Solidarität zu bekunden? Was uns die Popkultur dazu schon gelehrt hat.