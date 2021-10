Auf, die Welt retten

Prinz Charles will, dass ihr auf Fleisch verzichtet

«Ich esse an zwei Tagen pro Woche weder Fleisch noch Fisch und an einem Tag keine Milchprodukte», sagt Prinz Charles. Und er bittet uns, ihm nachzueifern. Tun wir ihm doch den Gefallen. Oder wenn nicht ihm, dann dem Rest der Welt. Auf die wirkt sich der Verzicht nämlich positiv aus. Ein Blick in die Zukunft eines hoffnungsvollen Prinzen.