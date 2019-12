Diese Royals bevorzugen vegetarische Kost

Herzogin Meghan

Meghan Markle, wie die britische Herzogin mit bürgerlichem Namen heisst, ist zwar keine Verfechterin vom Vegetarismus, sie greift aber regelmässig zu rein pflanzlichen Kost. So erklärte die Herzogin von Sussex, 38, vor einiger Zeit in einem Interview: «Ich versuche unter der Woche vegan zu essen, dann bin ich an den Wochenenden flexibler, mit dem, was ich esse.»