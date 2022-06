Seid ihr mit einem Narzissten oder einer Narzisstin zusammen?

Die Liebe hat viele Facetten. Mit der richtigen Person an der Seite kann sie wunderschön sein. Doch wenn man mit einem Narzissten oder einer Narzisstin zusammen ist, führt man alles andere als eine glückliche Beziehung. Dass man sich in einer toxischen, narzisstischen Beziehung befindet, merkt man meistens leider erst, wenn es bereits zu spät ist. Narzisst*innen sind nämlich oft schwer zu erkennen, da sie raffinierte Erober*innen sind. «Dieser Typ Mensch kann unmittelbar für einen kurzen Zeitraum sehr charmant, liebevoll und fürsorglich auftreten. Dies hat aber weniger mit seinem Wesen zu tun, sondern schlichtweg mit einer ganz klaren Funktionalität, die er erreichen will», bestätigt Claas-Hinrich Lammers. Er ist Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in der Asklepios Klinik in Hamburg-Ochsenzoll (D).