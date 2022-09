Wie die Körperhaltung unsere Emotionen prägt

Genau wie unsere Gefühlslage die Haltung beeinflusst, kann auch diese auf unser Befinden abfärben. Wer Haltung bewahrt, ist besser gelaunt. Diversen Studien zufolge haben Menschen, die aufrecht sitzen oder stehen, ein besseres Selbstwertgefühl und sind glücklicher. Dadurch lässt sich unsere Stimmung positiv beeinflussen. Wie das gehen soll? Eine gerade Haltung signalisiert unserem Gehirn, dass wir in Balance sind. Diese positiven Signale, die unser Körper an das zentrale Nervensystem weitergibt, steigern unsere Laune. Eine im Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry veröffentlichte Studie konnte sogar belegen, dass depressive Personen ihre Stimmung durch eine bessere Körperhaltung nachweislich verbessern können.