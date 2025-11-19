So könnt ihr eure Träume verwirklichen

Wie erreicht ihr das Ziel?

Der springende Punkt hierbei ist, dass ihr von der Gedankenwelt in die Realität übergeht. Verhaltet euch so, als ob ihr den Zielzustand bereits erreicht habt. Zugegeben, das hört sich im ersten Moment ein bisschen komisch an, ist aber ein entscheidender Schritt. Damit sendet ihr die richten Signale an eure Umgebung und zeigt, was ihr wirklich wollt. Das wiederum hat einen direkten Einfluss auf die Erreichung des Ziels.

Hier ein Beispiel von Jim Carrey, falls euch das Ganze noch immer etwas ungreifbar vorkommt: Der Komiker war zu Beginn seiner Schauspielkarriere alles andere als von Glanz und Glamour umgeben. Aus einfachen Verhältnissen stammend musste er sich finanziell durchschlagen als er nach Hollywood kam. Um seinen Traum zu erreichen, fuhr er jeden Abend durch den legendären Mulholland Drive in den Hollywood Hills und stellte sich dabei fest vor, bereits in dem luxuriösen Viertel zu wohnen. Der Rest ist Geschichte …