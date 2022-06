Krebs (22.6. bis 22.7.)

Wer bei Sorgen einfach nur in den Arm genommen und getröstet werden möchte, sollte sich unbedingt an einen Krebs wenden. Seine besonders liebevolle Art zeichnet das Wasserzeichen nämlich aus. Doch auch Ratschläge haben Krebsgeborene zur Genüge auf Lager, denn ihre empathische Ader ermöglicht es ihnen, sich in jede Lebenslage hineinzuversetzen. «Ich habe es dir doch gesagt», das wirst du von diesem Sternzeichen sicherlich nie zu hören bekommen.