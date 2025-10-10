Burnout: Körperliche Anzeichen erkennen

Obwohl Burnout keine offizielle, medizinische Diagnose darstellt, sollte man die damit einhergehenden Symptome ernstnehmen. Das Spektrum der körperlichen Anzeichen eines Burnouts reicht von Schlaflosigkeit über Kopf- und Bauchschmerzen bis zu Appetitlosigkeit sowie zahlreichen anderen Beschwerden. Entspannende Kräutertees und Meditationsübungen sind zwar ein guter Anfang, um die mentale Gesundheit zu fördern, können die Ursache des Problems allerdings nicht lösen. Bei ersten Anzeichen eines Burnouts sollte man daher sofort psychologische Hilfe in Anspruch nehmen.