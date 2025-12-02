Warum Genuss gesund ist

Es ist nicht der Dezember …

In der Weihnachtszeit, in der uns ständig und überall Verlockungen begegnen, passiert es schnell, dass man gelegentlich über die Stränge schlägt. Die Expertin beruhigt: «Die wesentliche Gewichtszunahme findet nicht zwischen Dezember und Januar statt, sondern verteilt sich über die restlichen Monate.» Deshalb sei es wichtig, diese Zeit nicht als «böse Ausnahme» zu sehen, sondern die Erlebnisse positiv wahrzunehmen. Die meisten Zusammenkünfte sind hoffentlich schön und dürfen genossen werden. «Sollte es doch mal etwas mehr Fondue Chinoise oder Filet im Teig werden, helfen Spaziergänge, kleine Atempausen und vor allem, sich täglich ein paar Minuten für sich selbst zu nehmen.» So gelingt es, entspannter und gelassener durch die Festtage zu gehen.