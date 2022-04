Warum leiden Frauen häufig unter Verlustängsten?

Wie sollte der Partner oder die Partnerin damit umgehen?

Paare sollten sich offen und ehrlich über das eigene Empfinden austauschen und dem anderen erzählen, in welchen Situationen es für sie emotional wird und was ihnen in diesen Momenten hilft und was es verschlechtert. Das sollte keine Aufforderung an den Partner sein, dass dieser sich in Zukunft genauso verhalten muss, sondern eher wie eine Gebrauchsanweisung, die er freiwillig anwenden kann – oder auch nicht. Damit kann der Partner, die Partnerin verlustängstlicher Menschen achtsamer und rücksichtsvoller mit diesen Situationen umgehen.