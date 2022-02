Here we go again... da ist sie schon wieder: Die Periode. Das heisst für uns Bettflasche, Schmerztabletten und Schokolade – sie sind unsere besten Freund während dieser Zeit. Viele Frauen haben gelernt, mit ihren Schmerzen umzugehen und irgendwie schleppt man sich immer durch den Alltag. Unangenehme Gefühle während der Periode sind bekanntlich weit verbreitet und deshalb werden die Schmerzen oft einfach so hingenommen, weil: die anderen schaffens ja auch. Aber genug ist genug. Dass man blutet ist natürlich, doch es gibt auch eine ungesunde, zu starke Menstruation.