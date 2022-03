Linda Weber: «Ja, es ist durchaus normal, in dieser Ausnahmesituation Angst zu empfinden. Gerade bei Menschen, die sich aktuell in der Ukraine befinden und täglich mit der akuten Gefahr konfrontiert sind, ist es nur logisch und nachvollziehbar, dass sie Angst empfinden. Es ist jedoch auch normal, dass die Menschen in anderen Ländern Angst empfinden. Wir haben unsere Umwelt und das Umfeld, in dem wir uns befinden, bisher als relativ sicher wahrgenommen. Durch den Krieg wird diese Sicherheit plötzlich infrage gestellt, was in uns natürlich erstmal Angst und Besorgnis hervorruft.»