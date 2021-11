Du nennst es die «VUP-Strategie». Worum geht es dabei?

Es ist eine Strategie in drei Schritten: «V» steht für Verstehen, «U» für Üben und «P» für positive Verknüpfungen. Als erstes muss man überhaupt verstehen, was eine Panikattacke ist. Beim zweiten Schritt, dem Üben, geht es darum, sich jede einzelne Situationen wieder anzueignen, also wie bei mir die Autobahn. Dazu kommen Übungen, um sich zu sammeln und Kraft zu schöpfen. Die positive Verknüpfung, der dritte Punkt, folgt dann automatisch, wenn man erste Erfolge erzielt. So gewinnt man Schritt für Schritt die Kontrolle zurück.