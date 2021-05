Hypnosetherapie: Eine Reise ins Unterbewusstsein

Die Hauptarbeit macht man selbst

Gabriela Taugwalder sieht sich als Co-Pilotin ihrer Klienten auf deren Reise in ein Leben, das sich leichter, entspannter und glücklicher anfühlt. «Wenn wir dieses Ziel erreichen, ist das auch für mich ein beglückender Moment. Es geht in der Hypnose darum, Menschen in wenigen Sitzungen zu unterstützen und so zu stärken, dass sie mich nicht mehr brauchen. Dabei bin nicht ich es, welche die Hauptarbeit leistet, sondern mein Gegenüber, indem es sich darauf einlässt, mit seinem Unterbewusstsein in Kontakt zu treten und dieses innere Wissen wirken zu lassen.»