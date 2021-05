Diese Podcasts helfen beim Einschlafen

1) Einschlafen mit Wikipedia

Man nehme einen trocken formulierten Wikipedia-Artikel, kombiniere ihn mit einer monotonen Stimme et voilà: ein Podcast mit hoher Einschlaf-Chance. Im Grunde genommen ist das wie damals in langweiligen Unterrichtsstunden, in denen man mit Mühe und viel Willenskraft probierte, nicht einzunicken. Mit dem Unterschied, dass bei «Einschlafen mit Wikipedia» Einschlafen tatsächlich das Ziel ist. Es finden sich unter anderem Artikel über Frida Kahlo, die REM-Schlafphase, Polarlichter oder die Brooklyn Bridge.