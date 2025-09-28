Die Atmung trainieren

Ziel ist es, vor und während des Sports den Fokus auf die Atmung zu legen und bewusst darauf zu achten, tief ein und auszuatmen. Denn im hektischen Alltag – von Bürostress, kreischenden Kindern oder Prüfungsterminen geplagt – atmen wir oft nur oberflächlich, was zu Verspannungen oder Kopfschmerzen führen kann. Schwierig, in diesem Zustand beim Pilates, Klettern oder Joggen volle Power geben zu können. Aber mit der folgenden Übung bereitet ihr euch optimal auf jede Sportstunde vor: Bindet euch ein Fitness-Band leicht um die Rippen und atmet tief ein- und aus. Dadurch wird der Rippenbogen gedehnt und die Lunge darauf trainiert, nicht nur 20 Prozent, sondern 80 Prozent ihres Volumens zu benutzen. Wenn man diese tiefe Atmung auch anschliessend im Training beibehält, lernt der Körper, den vorhandenen Sauerstoff effizienter zu nutzen. Bei Squats könnte das Ganze so aussehen: Vor jedem Squat tief einatmen, die Atmung und Spannung halten, dann in die Knie gehen und tief ausatmen. Dabei schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, indem wir Atmung und Körperspannung in einem trainieren – toll!