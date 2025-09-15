Fördert Musik wirklich die Konzentration?

Kein Text, keine Ablenkung

Also? Bleibt uns nichts anderes übrig als auszuprobieren und zu schauen, ob Mozart uns in Konzentration versetzt oder nicht. Instrumentalmusik sei die richtige Richtung, behauptet das Cambridge Sound Management. Bei einer Studie kamen sie zum Schluss: Wörter lenken ab. Beinhalte ein Musikstück zu viele verständliche Wörter, richteten wir unseren Fokus auf die Lyrics. Ähnlich, wie wenn zwei Mitarbeiter im Büro ein Gespräch führen und wir plötzlich ohne daran teilhaben zu wollen, nicht weghören können.



Wissenschaftler der Middle Tennessee State University zogen dasselbe Fazit. Sie liessen Studenten eine Prüfung mit Einfluss von Instrumentalmusik schreiben und die Kontrollgruppe Musik mit Text. Diejenigen, die während der Prüfung Instrumentalmusik hörten, erzielten die besseren Ergebnisse.



Einen Versuch mit Musik in die Tasten zu hauen, ist es deshalb wert.