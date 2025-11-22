Wie Moon Breathing den Schlaf verbessert

Wie das funktioniert? Wir verratens euch:

Das «Moon Breathing» könnt ihr liegend oder sitzend durchführen. Mit sanftem Druck eures rechten Zeige- und Mittelfingers schliesst ihr euer rechtes Nasenloch. Eure Augen sind dabei geschlossen. Nun atmet ihr tiiiieeef und gaaanz langsam durch euer linkes Nasenloch ein und wieder aus. Und zwar so lange, bis sich euer Körper komplett entspannt.

Wie, das ist schon alles? Jap, denn hinter dieser Atemtechnik steckt eine kleine Wissenschaft. Unser linkes Nasenloch ist nämlich super eng an unser Nervensystem gekoppelt. Die tiefen Atemzüge haben gemäss Yogis eine beruhigende Wirkung auf Körper und Geist. Diese Entspannung des Körpers führt schliesslich zum Einsetzen des Schlafes.