Der kleine Erste-Hilfe-Wein-Guide für Ahnungslose

Nee, obwohl wir ihn in illustren Runden regelmässig genüsslich aus klirrenden Gläsern schlürfen, scheint das mit dem Wein kein leichtes Unterfangen zu sein. Jedenfalls dann nicht, wenn es vom reinen Konsumieren ins fachmännische Kennen umschlägt. Schade eigentlich. Es wäre doch schön, wenn wir im Wein-Gang schnurstracks zu einer unserer Lieblingsflaschen marschieren könnten, oder im Restaurant nicht gleich im Erdboden versinken müssten, wenn die Kostprobe ansteht. Damit wir in diesen Situationen in Zukunft nicht mehr (ganz so) dumm aus der durstigen Wäsche gucken, haben wir bei Daniela Wüthrich angerufen, ihres Zeichens diplomierte Head Sommelière im Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa.