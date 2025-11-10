Warum uns Liebeskummer den Schlaf raubt

Essen, Freunde treffen, ausgehen – was uns sonst so viel Freude bereitet, wird nach dem Ende einer Beziehung plötzlich zur Tortur. Das einzige, wonach sich unser Körper (neben dem oder der Ex) dann noch sehnt, ist das Alleinsein. Leider wird uns nicht mal das bei Kummer wirklich leicht gemacht. Auf Wutausbrüche folgen Heulattacken und dann gehts gleich wieder von vorne los. Wenigstens eins schenkt uns in dieser schwierigen Zeit noch Erholung: Schlaf. Schlummernd entkommen wir in der Regel nicht nur dem Alltagsstress, sondern auch Problemen, die uns tagsüber alle Kraft rauben. Die machen in unseren Träumen dann Platz für schönere Dinge. Nun ja, theoretisch jedenfalls. Denn ein gebrochenes Herz ist nun mal ein Arschloch. Statt uns in euphorisierende Träume gleiten zu lassen, hält es uns wach und lässt die Nächte zu dunklen Stunden mit unruhigen Wälzereien werden.