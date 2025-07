Welche Aktivitäten oder Ziele sollten wir noch nach dem Mondkalender planen?

Wir können beispielsweise unsere Ernährung auf die jeweiligen Mondphasen abstimmen. Figurbewusste Menschen sollten sich bei zunehmendem Mond mit dem Essen eher zurückhalten, da setzen wir nämlich viel leichter Gewicht an als in der abnehmenden Mondphase. Auch hier kommt wieder der Mondstand im Tierkreiszeichen zum Tragen. Da gibt es Tage mit Eiweissqualitäten, mit Salz-, Fett- oder Kohlenhydratqualitäten. Ein Beispiel: Eiweissqualitäten besitzen die sogenannten Wärmetage, an denen der Mond in den Tierkreiszeichen Widder, Löwe oder Schütze steht. Ob der eigene Körper die Eiweissnahrung dann besser oder eher schlechter verdauen kann, muss man selber herausfinden. Es ist schön, wenn man mit der Zeit ein Gespür dafür entwickeln kann. Grundsätzlich kann ein Leben mit den Mondrhythmen unserer Gesundheit nur zuträglich sein.

An Neumond einen Fastentag einzulegen, kann manchen Krankheiten vorbeugen. Operationen können an bestimmten Tagen besser gelingen, Medikamente besonders gut wirken. Unsere Finger- und Zehennägel können gestärkt werden – schneiden wir die an Steinbocktagen, werden sie härter und brechen nicht so schnell ab. Auch den Garten kann man in ein blühendes und ertragreiches Paradies verwandeln, wenn man sich bei Aussaat, Pflege, Düngung, Schädlingsbekämpfung, Ernte und Einlagerung nach den Mondrhythmen richtet. Wer sich eine schlechte Gewohnheit abgewöhnen möchte, beginnt damit am besten an einem Neumondtag.