Was hilft gegen schlechte Laune?

Versteht uns nicht falsch, es ist nichts Schlimmes, wenn man nicht ständig mit einem Lachen durchs Leben läuft. Manchmal stinkt es einem einfach und das dürfen wir auch zeigen. Wird das aber zum Dauerzustand, leidet man nicht nur selber, sondern zieht auch das Umfeld runter. Die gute Nachricht: Manchmal reichen schon ein paar kleine Umstellungen, damit die Laune wieder etwas besser wird. Wir verraten, welche das sind.