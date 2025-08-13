Was macht die Reizüberflutung der digitalen Welt mit unserem Gehirn?

Dr. Boris Nikolai Konrad: Unser Gehirn ist eigentlich dafür gemacht, viel zu filtern. Das Wenigste, was unsere Sinne konstant an Information anliefern, nehmen wir bewusst wahr. Aber es ist erstens evolutionär nicht dafür gemacht, gleichzeitig Pushnachrichten, Meeting-Einladungen, blinkende Werbeanzeigen und Katzenvideos zu verarbeiten und zweitens braucht es Abwechslung zwischen Konzentration und Ruhe. Das fehlt heute oft, weil Menschen auch in vermeintlichen Pausen mit digitalen Reizen ihr Gehirn tatsächlich überfluten. Die Folge: Wir fühlen uns erschöpft, verlieren den Fokus und die Merkfähigkeit sinkt. Das ist kein Defekt, sondern ein Schutzmechanismus. Wer alles gleichzeitig aufnehmen will, merkt sich am Ende fast nichts.