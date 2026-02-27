Welche Sternzeichen sind Morgenmenschen?

Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Die typische Jungfrau ist perfektionistisch veranlagt. Für sie sind die frühen Morgenstunden wertvolle Zeit, die man nicht verschlafen sollte. Damit die Jungfrau alles auf ihrer To-do-Liste abhaken kann, steht sie auch gerne mal eine Stunde früher auf. Dieses Sternzeichen mag nämlich nichts weniger, als in Stress zu geraten. Durch das frühe Aufstehen steigt in der Jungfrau ein Gefühl von Sicherheit auf. Und dies braucht sie, um gut in den Tag zu starten.