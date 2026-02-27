Welche Sternzeichen sind Morgenmenschen?

Gewisse Menschen stellen sich am Morgen fünf Wecker und ziehen nach jedem Alarm nochmals die Decke über den Kopf. Für Morgenmenschen ist dies unvorstellbar. Sie leben ganz nach dem Motto: «Morgenstund hat Gold im Mund»! Schon früh am Morgen haben sie ein Lächeln im Gesicht. Wenn auch ihr ein Morgenmensch seid, könnte das vielleicht am Sternzeichen liegen.
Jungfrau (24.8. bis 23.9.)
Die typische Jungfrau ist perfektionistisch veranlagt. Für sie sind die frühen Morgenstunden wertvolle Zeit, die man nicht verschlafen sollte. Damit die Jungfrau alles auf ihrer To-do-Liste abhaken kann, steht sie auch gerne mal eine Stunde früher auf. Dieses Sternzeichen mag nämlich nichts weniger, als in Stress zu geraten. Durch das frühe Aufstehen steigt in der Jungfrau ein Gefühl von Sicherheit auf. Und dies braucht sie, um gut in den Tag zu starten.
Steinbock (22.12. bis 20.1.)
Steinböcke streben regelrecht nach Erfolg. Auch wenn sie nur wenig Schlaf bekommen, jagt sie der Ehrgeiz schon früh aus den Federn. Beruflich möchte dieses Sternzeichen nämlich bereits in den frühen Morgenstunden Vollgas geben. Aber auch in den Ferien verbringt der Steinbock nicht viel Zeit im Bett: Schliesslich möchte er kein Abenteuer verpassen und seine Ferien in vollen Zügen geniessen.
Schütze (23.11. bis 21.12.)
Auch der Schütze ist das pure Gegenteil von einem Langschläfer. Von seiner Abenteuerlust wird er angetrieben, bereits früh am Morgen aufzustehen. Schliesslich möchte er auf keinen Fall etwas verpassen. Auch in den Ferien verlässt der Schütze das Bett zeitig. Er ist nämlich ein wahrer Globetrotter und möchte die Zeit in den Ferien so gut wie möglich ausnutzen.